“Ne sono successe di cose…”. Elisa Isoardi, spunta il ‘dietro le quinte’. Il noto ex vuota il sacco su loro due (Di sabato 8 maggio 2021) Chi segue ‘faccende’ e gossip attorno al mondo della televisione sa che questo è il momento di Elisa Isoardi. Conduttrice che ha dimostrato di sapere intrattenere e incuriosire il pubblico, una relazione di sicuro impegnativa con un leader politico, Matteo Salvini, poi finita anche in pasto ai social. E poi la storia con Raimondo Todaro durante e dopo Ballando con le stelle. Infine, la consacrazione all’Isola dei Famosi. Molto si è detto sulla sua partecipazione al reality Mediaset dei naufraghi soprattutto per il compenso, 15mila euro a puntata, parecchio superiore a quello di altri concorrenti sebbene ugualmente famosi. Già durante la sua permanenza in Honduras sono volati retroscena su un suo futuro negli studi del Biscione come conduttrice. Al punto, questo è ciò che si dice, di arrivare a sottrarre spazio a Barbara D’Urso a ... Leggi su tuttivip (Di sabato 8 maggio 2021) Chi segue ‘faccende’ e gossip attorno al mondo della televisione sa che questo è il momento di. Conduttrice che ha dimostrato di sapere intrattenere e incuriosire il pubblico, una relazione di sicuro impegnativa con un leader politico, Matteo Salvini, poi finita anche in pasto ai social. E poi la storia con Raimondo Todaro durante e dopo Ballando con le stelle. Infine, la consacrazione all’Isola dei Famosi. Molto si è detto sulla sua partecipazione al reality Mediaset dei naufraghi soprattutto per il compenso, 15mila euro a puntata, parecchio superiore a quello di altri concorrenti sebbene ugualmente famosi. Già durante la sua permanenza in Hondurasvolati retroscena su un suo futuro negli studi del Biscione come conduttrice. Al punto, questo è ciò che si dice, di arrivare a sottrarre spazio a Barbara D’Urso a ...

