Advertising

leggoit : Luana, lo sfogo della mamma: «Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta. Poi quel giorno il collega… - Sbiru29Fabio : @byredo2020 @Luana_m89 E di che qui tutti i giorni è così...anzi scusa lo sfogo ?? - Giaquintas1 : Dall'inizio del 2021 ogni giorno 2 persone non sono mai tornate a casa dal lavoro. Ieri è toccato a Luana. Situazio… - BCooperlo : @Luana_m89 Mi sfugge il senso dello sfogo.Scrivi post sui social sperando che non li legga nessuno?Oppure speri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana sfogo

ilmattino.it

lodella mamma: ' Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta. Poi quel giorno il ...un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato - ha raccontato del figlioletto di..."Mi sento un po' King kong, ma meno pelosa (?) La canzone è uno" continua, citandone poi un ...D'Orazio, la mamma "Non ho potuto vederla"/ "Impigliata nella macchina, poi..." Tuttavia c'è ...Luana, lo sfogo della mamma: «Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta. Poi quel giorno il collega non l'ha più sentita». In un'intervista ...Lo street artist napoletano Jorit ferito durante una rapina a Roma, dove è impegnato a realizzare un murale per Luana D’Orazio, ...