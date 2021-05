"Le t***e!". La Tittocchia nuda nel letto di Awed. Le telecamere riprendono tutto: all'Isola finisce "in tragedia" (Di sabato 8 maggio 2021) Notte in bianco per Awed all'Isola dei famosi. Tutta colpa di Emanuela Tittocchia, che si è infilata "a letto" con lo youtuber, completamente nuda, destando il turbamento del ragazzo. Dopo essersi scambiati qualche bacio (per scherzo), il feeling tra i due sembra crescere, per la gioia di Ilary Blasi che tra un ritiro e una eliminazione ha disperatamente bisogno di mettere un po' di pepe in questa travagliata edizione. E Awed e la Tittocchia, entrambi single, non si tirano certo indietro. Emanuela sfodera un Senza veli esplosivo (il suo seno, rifatto, le è costato 8mila euro) e Awed coglie la palla al balzo proponendosi per un massaggio, "Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le t***e, così da vicino!", esclama quasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Notte in bianco perall'dei famosi. Tutta colpa di Emanuela, che si è infilata "a" con lo youtuber, completamente, destando il turbamento del ragazzo. Dopo essersi scambiati qualche bacio (per scherzo), il feeling tra i due sembra crescere, per la gioia di Ilary Blasi che tra un ritiro e una eliminazione ha disperatamente bisogno di mettere un po' di pepe in questa travagliata edizione. Ee la, entrambi single, non si tirano certo indietro. Emanuela sfodera un Senza veli esplosivo (il suo seno, rifatto, le è costato 8mila euro) ecoglie la palla al balzo proponendosi per un massaggio, "Ma sei! Non ci credo, ti ho rivisto le t***e, così da vicino!", esclama quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : t***e Tittocchia 'L'Isola dei Famosi 2021': Tittocchia, Fariba e Francesca Lodo in nomination Intanto ha allargato la sua collezione di vestiti e accessori fai da te con una collana di corda, una borsa di rete e un reggiseno con le noci di cocco. LA RABBIA DELLA TITTOCCHIA - Si passa in ...

Isola dei Famosi 2021, news: eliminata Emanuela ma resta in gioco. Chi è in nomination? Qualcuno avrà cambiato squadra? E, soprattutto, chi sarà stato eliminato tra Emanuela Tittocchia, ... che gli dice che "ho smosso mari e monti per far arrivare il tuo amore da te". Si tratta della ...

L'Isola dei Famosi, anticipazioni di giovedì 22 aprile - Quattro nuovi ingressi a Cayo Cochinos: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò