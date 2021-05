(Di sabato 8 maggio 2021) Si va dallo screening con tamponi anali al 5g che induce. Dalla medicina tradizionale cinese alle onde sonore prodottecampane indiane che neutralizzano il virus. Ecco alcune delle piùsunell’ultimo anno (immagine: Adobe Stock)Con la bulimia di pubblicazionisu-19 dell’ultimo anno, anche la mala scienza ha raggiunto nuovi record. Retraction Watch è già arrivata a contare ben 122 paper scientifici ritirati per i motivi più vari, ed è probabile che non si tratti neanche di una lista esaustiva visto che anche lesi moltiplicano ormai a velocità incontrollata. Scartabellando nell’elenco di Retraction Watch non mancano ...

geppoestfolle : Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche - infoitinterno : Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche - Bobe_bot : Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche ( - antocalderone : Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche - _bufale_ : Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche -

Ultime Notizie dalla rete : ricerche Covid

Wired.it

... passa dal 24 al 36% la quota di coloro che usano la tecnologia per comunicare con gli amici e si riduce dal 19 all'8% la quota di quelli che usano le risorse digitali per fareo ...... passa dal 24 al 36% la quota di coloro che usano la tecnologia per comunicare con gli amici e si riduce dal 19 all'8% la quota di quelli che usano le risorse digitali per fareo ...Notizie, approfondimenti e commenti sulle ultime notizie di Erika Andretta. Interviste, grafici e news e storie in esclusiva.Nel testo del Decreto Sostegni bis figura l'esenzione del ticket sanitario per coloro che hanno avuto il Covid in forma grave. Vediamo come funziona.