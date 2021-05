La Campania resta gialla, ma De Luca teme le serate della movida (Di sabato 8 maggio 2021) La Campania resta in ‘zona gialla’ e incassa da giorni una curva dei contagi stabile. “Iniziamo a respirare”, dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che però avverte: “Ho il terrore delle serate della movida, non possiamo assistere alla movida nelle forme nelle quali l’abbiamo conosciuta nei mesi e negli anni passati. Se dovesse succedere questo, ci giochiamo l’estate e a settembre avremo la terza ondata”. Intanto in Campania si e’ raggiunta la quota di 2 milioni di dosi di vaccino somministrate. E De Luca rivendica: “Possiamo vantare il risultato migliore d’Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra ottantenni nonostante, come sapete, il fatto che abbiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 maggio 2021) Lain ‘zona’ e incassa da giorni una curva dei contagi stabile. “Iniziamo a respirare”, dice il governatore, Vincenzo De, che però avverte: “Ho il terrore delle, non possiamo assistere allanelle forme nelle quali l’abbiamo conosciuta nei mesi e negli anni passati. Se dovesse succedere questo, ci giochiamo l’estate e a settembre avremo la terza ondata”. Intanto insi e’ raggiunta la quota di 2 milioni di dosi di vaccino somministrate. E Derivendica: “Possiamo vantare il risultato migliore d’Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra ottantenni nonostante, come sapete, il fatto che abbiamo ...

