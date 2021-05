Inter, Marotta: «Momento economico difficile, la società ne parlerà con i calciatori» (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe Marotta ha parlato prima di Inter-Sampdoria, concentrandosi anche sul Momento economico-finanziario del club Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria. SCUDETTO – «Il mio sentimento è quello di tutti gli Interisti. Un sentimento molto forte che ripaga tutto il lavoro fatto». DIFFICOLTA – «Oggi è un Momento di grande festa per tutti. È giusto godercelo ed è giusto che Conte e tutti i protagonisti se lo godano. La prossima settimana saranno avviati i colloqui con i singoli calciatori per sensibilizzarli in quello che è il Momento economico e finanziario dell’Inter, e di tutto il mondo del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppeha parlato prima di-Sampdoria, concentrandosi anche sul-finanziario del club Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria. SCUDETTO – «Il mio sentimento è quello di tutti gliisti. Un sentimento molto forte che ripaga tutto il lavoro fatto». DIFFICOLTA – «Oggi è undi grande festa per tutti. È giusto godercelo ed è giusto che Conte e tutti i protagonisti se lo godano. La prossima settimana saranno avviati i colloqui con i singoliper sensibilizzarli in quello che è ile finanziario dell’, e di tutto il mondo del ...

