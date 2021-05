Iachini: «Stiamo facendo cose importanti. Ma non sono Padre Pio» (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partite del match contro la Lazio Al termine del match tra Fiorentina e Lazio, il tecnico dei viola Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il match. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 VITTORIA – «Con questo gruppo e questa squadra, dando continuità al lavoro possiamo fare grandi cose. sono tornato poche settimane fa siamo riusciti a fare cose importanti. Nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre forti e siamo riusciti ad ottenere risultati importanti. Devo ringraziare i ragazzi e sono convinto che avremmo potuto gestire meglio il campionato. Io sono tornato per gratitudine al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partite del match contro la Lazio Al termine del match tra Fiorentina e Lazio, il tecnico dei viola Giuseppe, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il match. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 VITTORIA – «Con questo gruppo e questa squadra, dando continuità al lavoro possiamo fare granditornato poche settimane fa siamo riusciti a fare. Nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre forti e siamo riusciti ad ottenere risultati. Devo ringraziare i ragazzi econvinto che avremmo potuto gestire meglio il campionato. Iotornato per gratitudine al ...

