Husqvarna presenta il suo scooter elettrico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Husqvarna presenta

Gripdetective

701 ENDURO LR REPLAY EDITION Come la Supermoto, anche la Enduro LRlo stesso motore 690 cc capcace di 74 CV, anche se qui il peso cresce per via del serbatoio ampliato (Long Range) ...Comunicato il lancio della nuova gamma di motociclette a due e quattro tempi siglateMotorcycles . Nove esemplari tra Minicross e Motocross caratterizzati da una rinnovata ...il 2022...Dopo la recente presentazione dell'avveniristica E-Pilen, Husqvarna Motorcycles mostra il concept Vektorr che prospetta uno scooter a propulsione elettrica.Una futura mobilità tecnologicaSecondo le in ...A breve distanza dall’annuncio del suo ingresso nel settore della mobilità elettrica con la motocicletta elettrica E-Pilen, Husqvarna Motorcycles svela il Vektorr, il concept del […] ...