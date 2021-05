Governare il futuro. Twitter ci invita a pensarci due volte (Di sabato 8 maggio 2021) La strada sembra quella giusta anche se è ancora lunga. Twitter ha appena annunciato il lancio, per il momento per i soli utenti di lingua inglese, di un sistema che quando rivelerà che in un cinguettio che stiamo per lanciare vi sono espressioni che potrebbero offendere o incitare all’odio ci chiederà di pensarci due volte prima di condividerlo con il mondo. Be nice, think twice è il claim con il quale il social network nei giorni scorsi ha presentato la sua nuova iniziativa volta, ovviamente, ad abbattere il rischio che un tweet possa offendere qualcuno o scatenare thread violenti o, comunque, capaci di scaldare gli animi, online e offline, oltre i limiti di sostenibilità.E per riuscire nell’impresa, questa volta, Twitter propone semplicemente di invitare tutti i suoi utenti a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) La strada sembra quella giusta anche se è ancora lunga.ha appena annunciato il lancio, per il momento per i soli utenti di lingua inglese, di un sistema che quando rivelerà che in un cinguettio che stiamo per lanciare vi sono espressioni che potrebbero offendere o incitare all’odio ci chiederà didueprima di condividerlo con il mondo. Be nice, think twice è il claim con il quale il social network nei giorni scorsi ha presentato la sua nuova iniziativa volta, ovviamente, ad abbattere il rischio che un tweet possa offendere qualcuno o scatenare thread violenti o, comunque, capaci di scaldare gli animi, online e offline, oltre i limiti di sostenibilità.E per riuscire nell’impresa, questa volta,propone semplicemente dire tutti i suoi utenti a ...

