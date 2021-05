Gossip e sospetti sul divorzio Gates: Melinda non sopportava Epstein e quella clausola sull’ex di Bill (Di sabato 8 maggio 2021) Melinda non sopportava Epstein e quella clausola per la ex di Bill? Rumors, indiscrezioni non accreditate, frutto di un Gossip sfrenato. Il clamore sulla fine del matrimonio tra Bill Gates e Melinda, «irreparabilmente» culminato nel divorzio eccellente, continua a suscitare grande curiosità nei più smaliziati amanti del Gossip. E non solo. Dunque, per la loro gioia, sono molti i siti che in questi giorni sviscerano la questione a caccia di nuove indiscrezioni e conferme. Tra i tanti, allora, Libero avanza l’ardita ipotesi che: «C’entrerebbe anche Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di pedofilia, nella fine del matrimonio tra Bill e Melinda Gates». Sul ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021)nonper la ex di Bill? Rumors, indiscrezioni non accreditate, frutto di unsfrenato. Il clamore sulla fine del matrimonio tra Bill, «irreparabilmente» culminato neleccellente, continua a suscitare grande curiosità nei più smaliziati amanti del. E non solo. Dunque, per la loro gioia, sono molti i siti che in questi giorni sviscerano la questione a caccia di nuove indiscrezioni e conferme. Tra i tanti, allora, Libero avanza l’ardita ipotesi che: «C’entrerebbe anche Jeffrey, il miliardario accusato di pedofilia, nella fine del matrimonio tra Bill e». Sul ...

SecolodItalia1 : Gossip e sospetti sul divorzio Gates: Melinda non sopportava Epstein e quella clausola sull’ex di Bill … - sonogossipgirl : Si sono lasciat*? Avvistati dei comportamenti sospetti da parte di @_labiondina e @kol_mikae. Che per prima cosa si… - cclatwe : @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre report in mano a regia grullosinistrata: puro cabaret, gossip disinformazione pu… -