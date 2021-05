Giorgia Meloni ospite a Verissimo: scatta il boicottaggio della trasmissione (Di sabato 8 maggio 2021) Giorgia Meloni è ospite questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. Rivolta social nei riguardi della trasmissione: “che caduta di stile”. (Screenshot Instagram)La leader di Fratelli d’Italia ospite questo pomeriggio, 8 maggio, di Silvia Toffanin si racconta in un’intervista inedita in cui c’è poco spazio per la politica. Un ritratto quello che propone Verissimo, insolito e che mira a presentare Giorgia Meloni come madre, figlia e donna e non solo come politica. Il mondo social, però, non ha gradito la scelta dell’ospitata e insorge chiedendo il boicottaggio della puntata. Leggi anche -> Coprifuoco, Di Maio guarda al 16 maggio per superarlo: “Data ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. Rivolta social nei riguardi: “che caduta di stile”. (Screenshot Instagram)La leader di Fratelli d’Italiaquesto pomeriggio, 8 maggio, di Silvia Toffanin si racconta in un’intervista inedita in cui c’è poco spazio per la politica. Un ritratto quello che propone, insolito e che mira a presentarecome madre, figlia e donna e non solo come politica. Il mondo social, però, non ha gradito la scelta dell’ospitata e insorge chiedendo ilpuntata. Leggi anche -> Coprifuoco, Di Maio guarda al 16 maggio per superarlo: “Data ...

Advertising

loreciarfella : RT @rubio_chef: Autoritratto di Meloni, la donna che sfida Salvini: 'Sì, io sono Giorgia”. Beh già te ricordi come te chiami è na cosa. - Volaniglio : @ValfredoPorega @FratellidItalia Veramente l'articolo parla come Giorgia Meloni come 'astro nascente della ESTREMA… - ForzaGiorgia2 : RT @mruspandini: Giorgia Meloni sfida Mario Draghi: 'Italiani delusi, si dia immediata attuazione all'odg di Fratelli d'Italia' https://t.c… - AccettoAnna : RT @NicoTuscany1: - 16_opamp : RT @rubio_chef: Autoritratto di Meloni, la donna che sfida Salvini: 'Sì, io sono Giorgia”. Beh già te ricordi come te chiami è na cosa. -