Gio Evan: chi è, età, carriera, Sanremo 2021, Instagram, libri, canzoni, frasi

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Gio Evan, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Arnica"

Gio Evan: chi è, età, carriera, Sanremo 2021

Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Evani Giancaspro, è nato a Molfetta il 21 aprile 1988. E' uno scrittore e un cantautore italiano. Il suo primo libro Il florilegio passato lo scrive a vent'anni e racconta in versi il suo viaggio in India. Negli anni successivi ha continuato a viaggiare in Europa e nel Sud America. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album musicale, seguito nel 2019 dal secondo, Natura molta. Poi, recentemente lo abbiamo visto sul Palco dell'Ariston nella categoria Campioni con il ...

