Ganna vince la crono di Torino È prima Maglia Rosa

(Di sabato 8 maggio 2021) Filippoladistaccando gli avversari. Per il classe ’96 la gioia è enorme:in carriera Filippoconquista lad’oro del Giro ripetendo quanto fatto un anno fa in Sicilia. L’iridato questa volta domina adivorando lametro di ben 8.6 km, vinta con addirittura 10? di vantaggio su Edoardo Affini, altro italiano. Anche il norvegese Foss guadagna il podio, contribuendo allo strepitoso traguardo raggiunto dalla Jumbo-Visma che riesce a piazzare anche l’olandese Van Emden al quinto posto.domina la gara già dall’intermedio riuscendo a portare a 10? il vantaggio che già aveva conquistato su Affini. “L’ho vinta più ...

Advertising

Eurosport_IT : Giù il cappello per FILIPPO GANNA: vince a Torino ed è la prima maglia Rosa del Giro d'Italia!!!! ???????? Applausi pe… - ItaliaTeam_it : TAPPA E MAGLIA! ?????? @GannaFilippo vince la cronometro di Torino, tappa d’apertura del #Giro 2021 e si prende la… - Agenzia_Ansa : Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la crono a Torino, è la prima maglia rosa. Il corridore piemontese è stato il pi… - nestquotidiano : Ganna vince la crono di Torino e indossa la maglia rosa - IlModeratoreWeb : Ganna vince la crono di Torino e indossa la maglia rosa - -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna vince

Ordine d'arrivo tappa 1 Giro d'Italia 2021 1) Filippoin 8'47'' 2) Edoardo Affini +10'' 3) Tobias Svendsen Foss +13'' 4) Joao Almeida +17'' 5) Rémi Cavagna +18'' 6) Jos Van Emden +18'' 7) Remco ...La classifica della cronometro di Torino 1)8'47' 2) AFFINI 10' 3) FOSS 12' 4) ALMEIDA 17' 5) CAVAGNA 17' 6) VAN EMDEN 18' 7) EVENEPOEL 18' 8) WALSCHEID 19' 9) BRÄNDLE 22' 10) MOSCON 23' ...TORINO. Filippo Ganna ha vinto in 8'47" (alla media di 58,700 km/h) la 1/a tappa del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, una cronometro individuale disputata nel centro di Torino, su un percorso lungo 8, ...Il Giro d’Italia comincia nel modo in cui era terminato lo scorso anno, nel segno di Filippo Ganna. Il campione del mondo delle prove contro il tempo ha vinto da profeta in patria, nel ...