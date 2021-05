Fiorentina - Lazio 2 - 0 | doppio Vlahovic avvicina la salvezza

(Di sabato 8 maggio 2021) Una vittoria che vale una: lasfata il tabù, una delle squadre contro cui ha il peggior trend nelle partite in casa, e mette un'ipoteca sulla permanenza in Serie A, ormai ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

Una vittoria che vale una salvezza: lasfata il tabù, una delle squadre contro cui ha il peggior trend nelle partite in casa, e mette un'ipoteca sulla permanenza in Serie A, ormai solamente una questione di aritmetica. ...2 - 0 Reina 6 : Due buone parate su Vlahovic e Castrovilli, sui gol non ha colpe Marusic 6 : Velocità e intensità, protagonista di una chiusura meravigliosa su Vlahovic nel primo ...Al termine della sfida persa dalla Lazio contro la Fiorentina, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “C’è grande rammarico per il primo tempo ...A San Siro festa nerazzurra, travolta la Sampdoria, il Napoli di Gattuso si porta al secondo posto in classifica, pareggio tra Udinese e Bologna, la Fiorentina batte la Lazio ...