F1, quali sono le novità portate dalla Ferrari a Barcellona? Salto in avanti in qualifica (Di sabato 8 maggio 2021) La Ferrari ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Spagna con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. Si tratta della miglior prestazione stagionale. Mai, infatti, le Rosse si erano comportate così bene nella giornata di sabato. Certo, il monegasco aveva realizzato il quarto tempo sia in Bahrain che a Imola, ma lo spagnolo non era andato oltre l'ottava piazza a Sakhir, venendo addirittura eliminato nel Q2 in Romagna. A Portimao, invece, l'iberico aveva fatto meglio del compagno di squadra, ma le vetture di Maranello si erano dovute accontentare del quinto e dell'ottavo crono. quali sono le novità che hanno permesso questo miglioramento? Principalmente il nuovo alettone posteriore. In Portogallo era stata usata un'ala da medio carico, la stessa di Imola.

Ultime Notizie dalla rete : quali sono CIRCEO, SCOPERTI FOSSILI 9 UOMINI NEANDERTHAL/ 'Ritrovamento eccezionale' Lì sono stati ritrovati diversi resti umani, tra cui una calotta cranica, un frammento di occipitale, frammenti di cranio (tra i quali si segnalano due emifrontali), frammenti di mandibola, due denti,...

Valanghe nelle Alpi in Savoia, 7 morti La seconda valanga si è staccata dal monte Pourri , di quasi 3800 metri di altezza, a sud di Bourg - Saint - Maurice, travolgendo un altro gruppo di escursionisti, tre dei quali sono morti. Il ...

“Index di inclusione” scolastica, quali sono i nuovi “indicatori”: l’elenco completo Orizzonte Scuola Covid: Fedriga, lavoro Regioni su riapertura visite case di riposo Trieste, 3 mag - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra ...

VACCINO ASTRAZENECA e TROMBOSI: quali sono le FASCE d'età più a RISCHIO? Lo ha svelato uno STUDIO dell'EMA Lo studio dell'EMA su AstraZeneca e i casi di TROMBOSIAstraZeneca continua ad essere al centro dell'attenzione sui rischi e i benefici del vaccino contro il COVID, con la disinformazione che spaventa ...

