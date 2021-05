Biossido di titanio | Efsa lancia l' arme sulla sua possibile pericolosità come colorante alimentare

Advertising

Egalit6 : #biossidodititanio, il parere EFSA dopo decenni di avvelenamento dei consumatori europei da parte di #BigFood… - spincatia : Biossido di titanio: è un colorante alimentare genotossico, presto lo stop di Bruxelles - msantarella : EFSA: il colorante bianco biossido di titanio è cancerogeno - Giacinto_Bruno : Biossido di titanio: è un colorante alimentare genotossico, presto lo stop di Bruxelles - privatebusiness : ??????BREAKING NEWS: EFSA: il biossido di titanio come additivo alimentare (E171) è cancerogeno. E negli altri prod… -

Ildi, colorante alimentare bianco, può avere effetti genotossici. In altre parole, può danneggiare il Dna e avere effetti cancerogeni. È quanto ha concluso l'EFSA, Autorità europea per ...L'E - 171 è noto con la nomenclatura chimica comedi. Conferisce ai prodotti un aspetto attraente e prolunga la durata di conservazione. Inoltre, ildiviene ...Ue vieterà uso colorante E171 in alimenti 'Non è sicuro', dice Efsa. Commissione, 'proporremo divieto' BRUXELLES, 06 MAG - (di Angelo Di Mambro) Il biossido di titanio, usato da decenni con la sigla ...L'Efsa ha aggiornato oggi la sua valutazione di sicurezza su un additivo alimentare, il biossido di titanio (E 171), presente ad esempio in alimenti molto ...