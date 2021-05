Tornano in vendita le scarpe di Lidl! (Di venerdì 7 maggio 2021) Le famosissime e coloratissime scarpe di Lidl Tornano in vendita in Italia dal 10 maggio al costo di 12,99 euro. Dopo una lunga attesa, Tornano in vendita in Italia le scarpe di Lidl, un vero e proprio fenomeno di marketing che ha fatto impazzire svariate migliaia di italiani. Le scarpe di Lidl Tornano in vendita in Italia: la data e le misure disponibili Le scarpe più famose degli ultimi anni saranno in vendita in Italia da lunedì 10 maggio, come confermato dall’ultimo volantino pubblicato. Le misure a disposizione sono le seguenti: Donna 37-40Uomo 41-46 Fonte foto: https://www.facebook.com/lidlIl prezzo Per quanto riguarda il prezzo, nonostante il grande successo e nonostante ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Le famosissime e coloratissimedi Lidlinin Italia dal 10 maggio al costo di 12,99 euro. Dopo una lunga attesa,inin Italia ledi Lidl, un vero e proprio fenomeno di marketing che ha fatto impazzire svariate migliaia di italiani. Ledi Lidlinin Italia: la data e le misure disponibili Lepiù famose degli ultimi anni saranno inin Italia da lunedì 10 maggio, come confermato dall’ultimo volantino pubblicato. Le misure a disposizione sono le seguenti: Donna 37-40Uomo 41-46 Fonte foto: https://www.facebook.com/lidlIl prezzo Per quanto riguarda il prezzo, nonostante il grande successo e nonostante ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Sold out in un'ora, rivendute a prezzi folli online: tornano in vendita in Italia le sc... - Corriere : Sold out in un'ora, rivendute a prezzi folli online: tornano in vendita in Italia le scarpe Lidl - fabriziobadiani : RT @Corriere: Sold out in un'ora, rivendute a prezzi folli online: tornano in vendita in Italia le sc... - Corriere : Sold out in un'ora, rivendute a prezzi folli online: tornano in vendita in Italia le sc... - Mentegatto1 : @Umana_non_Umana @perchetendenza Dal 10 maggio tornano in vendita le sneakers della Lider se può interessare -