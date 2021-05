Superlega ufficialmente finita | accordo tra UEFA e 9 club | c’è l’Inter Tutti i dettagli

(Di venerdì 7 maggio 2021)trae 9 noveche facevano parte dellaÈ stato raggiunto untra l’e 9 nove– tra cui anche– che inizialmente avevano aderito al progetto della. Progetto che viene chiuso definitivamente, visto 9 era il numero stabilito per la chiusura definitiva. Ecco alcunidell’raggiunto come pubblicato dalla stessain un nota “Quei novericonoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, aieuropei e alla. Hanno anche riconosciuto che il ...

L' Uefa ha annunciatodi aver raggiunto un accordo con i nove club che hanno lasciato la, ovvero Inter, Milan, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Atletico ..., UEFA contro Juventus, Real e Barcellona: potrebbero essere punite. Accordo con Milan - Inter e gli altri club Lasciola. La Uefa ha trovato un accordo con 9 club che sono usciti dalla Nba del calcio e quindi, come da statuto, è decaduta. Milan e Inter si sono aggiunte alle sei inglesi ( ...Uefa, sanzioni contro 9 club della Superlega: c'è il comunicato ufficiale che spiega le misure che verranno adottate ...NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Un accordo con nove società, alla Disciplinare i tre club che non hanno ancora ufficialmente detto no alla Superlega. Questa la decisione della Uefa, comunicata da una ...