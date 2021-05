Sara Affi Fella, invasivo intervento al seno: “L’hanno dovuto ricostruire, operazione di 5 ore” (FOTO) (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento al seno alquanto invasivo. Era da un po’ di tempo che la protagonista menzionava la vicenda, dicendo di doversi sottoporre ad un’operazione. A seguito della gravidanza, infatti, il suo seno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne,, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad unalalquanto. Era da un po’ di tempo che la protagonista menzionava la vicenda, dicendo di doversi sottoporre ad un’. A seguito della gravidanza, infatti, il suoL'articolo proviene da KontroKultura.

