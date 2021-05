"Pure Crozza rischia grosso". Clamorosa gola profonda dal Pd: "Non si può dire perché c'è Letta, ma...", un terremoto in tv (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con il ddl Zan Pure un comico come Maurizio Crozza rischia grosso”. A confidarlo a Gianfranco Ferroni non è un politico della Lega o di Fdi, bensì un parlamentare del Pd che è costretto a nascondersi per manifestare il suo dissenso alla linea assunta da Enrico Letta. “L'applicazione di una norma del genere - ha spiegato l'anonimo rappresentante dem - può causare rischi penali anche a chi esercita professionalmente la satira: basta andare a vedere come Crozza interpreta personaggi come il cardinale Angelo Becciu o il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì”. “Fare la caricatura con gesti o mossette - si legge nell'edizione odierna de Il Tempo - potrà costare caro, indipendentemente dal gradimento dell'interessato. E in tv Pure film come ‘Il vizietto' ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Con il ddl Zanun comico come Maurizio”. A confidarlo a Gianfranco Ferroni non è un politico della Lega o di Fdi, bensì un parlamentare del Pd che è costretto a nascondersi per manifestare il suo dissenso alla linea assunta da Enrico. “L'applicazione di una norma del genere - ha spiegato l'anonimo rappresentante dem - può causare rischi penali anche a chi esercita professionalmente la satira: basta andare a vedere comeinterpreta personaggi come il cardinale Angelo Becciu o il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì”. “Fare la caricatura con gesti o mossette - si legge nell'edizione odierna de Il Tempo - potrà costare caro, indipendentemente dal gradimento dell'interessato. E in tvfilm come ‘Il vizietto' ...

Advertising

Jeky655321 : detto questo, i complimenti bisogna farli a lui che riesce ancora a spillare soldi come nessuno al mondo. infatti p… - twittanto2 : @PoliticaPerJedi Il profilo parodia le ha dato il la ma questa soggetta quello che ha scritto lo pensa seriamente!… - cinziaberardi1 : @LucaBizzarri Quel ramarro è di un'arroganza insopportabile... Non solo fa il suo comizietto, ma grida pure alla ce… - soloioloso : @Stemar7Denari Se sei un consigliere politico ovvero personaggio pubblico e usi i social per esprimere un parere fo… - PaceRenata : Io non so neanche chi sono, ma già il loro nome è tutto un programma! Comunque ieri sera ho guardato Crozza, almeno… -