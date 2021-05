Non indossa la mascherina: 18enne in psichiatria (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giancarlo Palombi Ha 18 anni, è fanese, e frequenta un istituto superiore cittadino il ragazzo che potrebbe suo malgrado divenire il simbolo della dittatura sanitaria. La scorsa mattina è entrato a scuola e si è incatenato a un banco. Motivo? Non vuole portare la mascherina. C’è chi archivierebbe questo episodio come ennesima emulazione negazionista. E c’è chi ha fatto di peggio. Davanti alla scuola sono arrivate un’ambulanza un’auto della polizia. Dopo 2 ore di trattative il ragazzo è stato accompagnato all’esterno e “preso in custodia dai sanitari”: così è scritto sui verbali di polizia. Poco dopo, sul cellulare dei genitori dello studente arriva una chiamata. “Sto bene – racconta il 18enne –; sono qui al reparto psichiatrico di Pesaro, a Muraglia, perché mi hanno fatto un Tso e mi hanno detto che dovrò restare qui una settimana. In questo momento ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giancarlo Palombi Ha 18 anni, è fanese, e frequenta un istituto superiore cittadino il ragazzo che potrebbe suo malgrado divenire il simbolo della dittatura sanitaria. La scorsa mattina è entrato a scuola e si è incatenato a un banco. Motivo? Non vuole portare la. C’è chi archivierebbe questo episodio come ennesima emulazione negazionista. E c’è chi ha fatto di peggio. Davanti alla scuola sono arrivate un’ambulanza un’auto della polizia. Dopo 2 ore di trattative il ragazzo è stato accompagnato all’esterno e “preso in custodia dai sanitari”: così è scritto sui verbali di polizia. Poco dopo, sul cellulare dei genitori dello studente arriva una chiamata. “Sto bene – racconta il–; sono qui al reparto psichiatrico di Pesaro, a Muraglia, perché mi hanno fatto un Tso e mi hanno detto che dovrò restare qui una settimana. In questo momento ...

