Morto Frank McRae | addio all’attore di 007 e Rocky II con Sylvester Stallone

(Di venerdì 7 maggio 2021) Èall’età di 80 anni l’attore statunitense, interprete di frequenti ruoli da bullo o “cattivo” in film come “007 – Vendetta privata” e “Dillinger”. È deceduto nella sua casa di Santa Monica, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 aprile a seguito di un infarto, è stato dato solo oggi dalla nuora a “Variety”. Nato a Memphis il 3 giugno 1942 da una famiglia afroamericana,è stato in gioventù un giocatore di football professionista, giocando con i Chicago Bears e i Los Angeles Rams. Grazie al suo fisico possente ed alla sua altezza (198 cm), ottenne il primo ruolo nel gangster film “Dillinger” (1973), nel ruolo del detenuto Reed Youngblood che aiuta a fuggire John Dillinger (Warren Oates). Ha poi rapidamente collezionato piccoli ruoli in altre importanti pellicole della seconda ...

Ex giocatore di football, aveva recitato in una quarantina di film. Grazie al suo fisico possente spesso interpretava il ruolo del duro. Tra le sue pellicole più famose "Rocky II", "007: Vendetta ...Frank McRae, uno degli interpreti più amati del cinema anni '80 e '90 è venuto a mancare. L'attore era conosciuto per aver recitato in Rocky.Frank McRae, attore afroamericano apparso in film come "Rocky II" e "Last Action Hero", è morto a 80 anni per un infarto.