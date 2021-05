Meteo con FORTE | perturbazione da Lunedì Super MALTEMO Grandine

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 7 maggio 2021) Un’ondata di maltempo colpirà in modo veemente l’Italia ad inizio settimana, ma prima ci sarà un breve sussulto dell’anticiclone africano. Il weekend sarà quindi improntato al bel tempo quasi ovunque e ad un temporaneo riscaldamento. La rimonta anticiclonica, con associato il flusso caldo d’origine africana, scaturirà proprio per l’affondo della saccatura sulla Penisola Iberica. La durata dell’anticiclone sarà brevissima, in quanto non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest dell’intenso sistema perturbato. Condizioni diavverso in arrivo ad inizio settimanaGià nel corso di domenica giungerà la parte avanzata dellasulle regioni più occidentali, con prime piogge entro fine giornata sul Nord-Ovest. Queste prime precipitazioni saranno il preludio di una fase di corposo maltempo che entrerà nel vivo ...