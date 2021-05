L'Rt sale leggermente: è 0,89, restano in arancione solo 3 Regioni. Zona rossa vuota? (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco - attualmente fissato alle 22 - oggi arriva il verdetto sulle Regioni che possono cambiare colore . Dalla Lombardia al Veneto, dalla Campania a Sicilia, da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco - attualmente fissato alle 22 - oggi arriva il verdetto sulleche possono cambiare colore . Dalla Lombardia al Veneto, dalla Campania a Sicilia, da ...

Advertising

emmevilla : RT @emmevilla: Qui le nostre proiezioni sulle forniture vaccinali, aggiornate a oggi. Sale Moderna, Pfizer in linea, cala leggermente Astr… - emmevilla : Qui le nostre proiezioni sulle forniture vaccinali, aggiornate a oggi. Sale Moderna, Pfizer in linea, cala leggerm… - Italia_Notizie : Monitoraggio, l'Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione - EmilioBerettaF1 : Monitoraggio, l'Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione - valerio_berruti : Monitoraggio, l'Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione -