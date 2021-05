Love is in the air su Canale 5 nuova serie turca: trama e quando va in onda (Di venerdì 7 maggio 2021) Televisione Dopo Can Yaman Mediaset punta su un altro affascinante attore turco: Kerem Bursin Pubblicato su 7 Maggio 2021 Che estate sarebbe senza una nuova serie turca? Mediaset ha deciso di continuare su questa strada dopo i successi di Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Nell’estate 2021 ci sarà un vero e proprio raddoppio: su Canale 5 andranno in onda Love is in the air con Kerem Bursin e Mr Wrong con il già noto Can Yaman (in prima serata in coppia con Ozge Gurel). Di cosa parla Love is in the air e quando va in onda? I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Televisione Dopo Can Yaman Mediaset punta su un altro affascinante attore turco: Kerem Bursin Pubblicato su 7 Maggio 2021 Che estate sarebbe senza una? Mediaset ha deciso di continuare su questa strada dopo i successi di Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Nell’estate 2021 ci sarà un vero e proprio raddoppio: su5 andranno inis in the air con Kerem Bursin e Mr Wrong con il già noto Can Yaman (in prima serata in coppia con Ozge Gurel). Di cosa parlais in the air eva in? I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio ...

