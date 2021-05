Lost Judgment annunciato ufficialmente! Tanti dettagli sul sequel e data di uscita (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi minuti SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato ufficialmente Lost Judgment, il nuovo capitolo della serie che arriverà su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S il 24 settembre. Per l'occasione è stato mostrato non solo il trailer di annuncio, ma anche alcuni dei dettagli sul sequel. Anche questa volta Takayuki Yagami dovrà investigare su una vicenda alquanto nebulosa e senza dubbio i colpi di scena saranno all'ordine del giorno. Oltre ad una storia originale, nel sequel saranno presenti tante novità. Innanzitutto il nostro Yagami dovrà investigare dentro ad un liceo e per cercare indizi e avvicinarsi agli studenti parteciperà ad alcune delle sessioni trasformate in nuovi mini giochi (boxe e danza tra le altre cose). Anche il sistema di pedinamento e la ricerca di indizi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi minuti SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hannoufficialmente, il nuovo capitolo della serie che arriverà su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S il 24 settembre. Per l'occasione è stato mostrato non solo il trailer di annuncio, ma anche alcuni deisul. Anche questa volta Takayuki Yagami dovrà investigare su una vicenda alquanto nebulosa e senza dubbio i colpi di scena saranno all'ordine del giorno. Oltre ad una storia originale, nelsaranno presenti tante novità. Innanzitutto il nostro Yagami dovrà investigare dentro ad un liceo e per cercare indizi e avvicinarsi agli studenti parteciperà ad alcune delle sessioni trasformate in nuovi mini giochi (boxe e danza tra le altre cose). Anche il sistema di pedinamento e la ricerca di indizi ...

Advertising

TJoker0190 : RT @AkibaGamers: Tutti i dettagli su LOST JUDGMENT, il sequel di Judgment in arrivo in tutto il mondo il prossimo 24 settembre. https://t.c… - AkibaGamers : Tutti i dettagli su LOST JUDGMENT, il sequel di Judgment in arrivo in tutto il mondo il prossimo 24 settembre. - GamingToday4 : Lost Judgment verrà presentato oggi 7 aprile - mojjcan : RT @IGNitalia: #LostJudgment è il titolo scelto da Ryu ga Gotoku Studio per il sequel di #Judgment, lo spin-off della serie #Yakuza. Il pri… - IGNitalia : #LostJudgment è il titolo scelto da Ryu ga Gotoku Studio per il sequel di #Judgment, lo spin-off della serie… -