LIVE Berrettini-Garin 5-7, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il cileno piazza il break e conquista il primo set! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.24 Cristian Garin vince il primo parziale per 7 giochi a 5 ai danni di Matteo Berrettini. Un set molto equilibrato e ricco di colpi di scena: la solidità e il servizio dell’azzurro sono stati scalfiti nel primo e undicesimo gioco subendo i break decisivi e partendo con l’handicap nel terzo quarti di finale in carriera in un 1000. FINE primo SET 5-7 primo SET Garin! break confermato e servizio a zero. 40-0 TRE SET POINT Garin! Scappa via la risposta di Berrettini. 30-0 Servizio e diritto di Garin che chiude con la smorzata vincente. 15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro. 5-6 SECONDO break ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.24 Cristianvince ilparziale per 7 giochi a 5 ai danni di Matteo. Un set molto equilibrato e ricco di colpi di scena: la solidità e il servizio dell’azzurro sono stati scalfiti nele undicesimo gioco subendo idecisivi e partendo con l’handicap nel terzo quarti di finale in carriera in un 1000. FINESET 5-7SETconfermato e servizio a zero. 40-0 TRE SET POINT! Scappa via la risposta di. 30-0 Servizio e diritto diche chiude con la smorzata vincente. 15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro. 5-6 SECONDO...

