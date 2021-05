L’importanza del femminismo: quando diventa estremo e non fa bene alle donne (Di venerdì 7 maggio 2021) Libri sul femminismo ne ho letti parecchi. Libri sul linguaggio di genere, pure. Libri sugli stereotipi, anche. Tanti lavori importanti, utili, doverosi. Ho scritto articoli, ho tenuto conferenze, quotidianamente mi batto perché le disparità di genere scompaiano grazie anche alla trasformazione del linguaggio che utilizziamo. Insomma, il tema mi è caro. Sono stato persino nominato “uomo illuminato” dagli Stati generali delle donne. Ed è per questo che il libro di Michela Murgia ha meritato una prima disanima e ora pure una seconda: condivido ogni idea di cui lei si fa promotrice riguardo alla necessità di liberarci del sessismo e delle orribili abitudini ad esso collegate. Al tempo stesso, è così ricco di sciocchezze e di idee imbarazzanti che rischia di nuocere, e gravemente, alla causa che vorrebbe sostenere. Le teorie di Murgia (sto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Libri sulne ho letti parecchi. Libri sul linguaggio di genere, pure. Libri sugli stereotipi, anche. Tanti lavori importanti, utili, doverosi. Ho scritto articoli, ho tenuto conferenze, quotidianamente mi batto perché le disparità di genere scompaiano grazie anche alla trasformazione del linguaggio che utilizziamo. Insomma, il tema mi è caro. Sono stato persino nominato “uomo illuminato” dagli Stati generali delle. Ed è per questo che il libro di Michela Murgia ha meritato una prima disanima e ora pure una seconda: condivido ogni idea di cui lei si fa promotrice riguardo alla necessità di liberarci del sessismo e delle orribili abitudini ad esso collegate. Al tempo stesso, è così ricco di sciocchezze e di idee imbarazzanti che rischia di nuocere, e gravemente, alla causa che vorrebbe sostenere. Le teorie di Murgia (sto ...

Advertising

LuigiBrugnaro : Il @SaloneVenezia accompagna la ripartenza di #Venezia e dell’Italia. Dal 29 maggio al 6 giugno arte, industria e… - emergency_ong : ?? Un riconoscimento inaspettato, che conferma l’importanza del nostro impegno per garantire cure non solo gratuite,… - RaiCultura : Gianni Rodari dopo aver incontrato gli alunni di una quinta elementare di Roma nel 1975, spiega l’importanza del gi… - CinnyCinzia : RT @FIMI_IT: #OnAir • In occasione del lancio di #PowerHitsEstate2021 i presidenti di @SonyMusicItaly, @umitalia e @WARNERMUSICIT sono inte… - Pheeleenee : @PasquyDanae L'importanza del pesce FRESCO. Di prima mattina, poi... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’importanza del «Ossi di seppia», la serie non fiction di RaiPlay racconta l'importanza della memoria Panorama