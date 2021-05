L'anima ribelle torna: Rihanna avvistata con una vecchia "fiamma", il taglio pixie cut (Di venerdì 7 maggio 2021) Con l’incedere della primavera spuntano i primi look serali delle star e i nuovi look di stagione. L’inesauribile Rihanna opta per il pixie cut, un vecchio amore in eterno ritorno, qui ultra corto e un filo messy. Rihanna, i beauty look più belli guarda le foto Rihanna regina del pixie cut Boccoli, treccine afro, dreadlocks e parrucche colorate. Per Rihanna la questione hairstyle è un fantastico modo di liberare la creatività e scacciare la noia. Ma dal french bob liscio alla chioma lunga da vamp ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Con l’incedere della primavera spuntano i primi look serali delle star e i nuovi look di stagione. L’inesauribileopta per ilcut, un vecchio amore in eterno ritorno, qui ultra corto e un filo messy., i beauty look più belli guarda le fotoregina delcut Boccoli, treccine afro, dreadlocks e parrucche colorate. Perla questione hairstyle è un fantastico modo di liberare la creatività e scacciare la noia. Ma dal french bob liscio alla chioma lunga da vamp ...

Advertising

Sergio37740143 : @Stregatto9 Buongiorno Anima ribelle Buon weekend - danabi_b : Si racconta che per volere bisogna dare Che il sentire vale più del vedere Ma quale di queste utopie sia reale Qua… - anima_ribelle_ : Trovate persone che vi facciano iniziare sempre al meglio le giornate!!! - anima_ribelle_ : La notte è il momento in cui pensiamo ai nostri errori per poterli ripetere. ( Luca Ward ) - pierbodo : @anima_ribelle_ La forza dell’umiltà -