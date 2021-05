La Rappresentante di lista, annunciate le prime date del “My mamma tour” 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) La Rappresentante Di lista, ha appena annunciato le prime date del tour estivo 2021, con il quale ritornerà ad abbracciare la dimensione live nei festival ed in location suggestive della Penisola. Reduci dal successo della partecipazione al 71° Festival Di Sanremo con “Amare” che ha raggiunto l’undicesimo posto e conquistato il disco d’oro, la band lo scorso 5 marzo ha pubblicato My mamma quarto album in studio, arrivato a tre anni di distanza da “Go Go Diva”. Veronica Lucchesi e soci ripartiranno da Verona il prossimo 26 giugno con il “My mamma tour”, nel quale riproporranno i brani dell’omonimo album, le loro hit e cover come “Splendido Splendente” presentata sul palco del Teatro Ariston insieme a Donatella Rettore La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) LaDi, ha appena annunciato ledelestivo, con il quale ritornerà ad abbracciare la dimensione live nei festival ed in location suggestive della Penisola. Reduci dal successo della partecipazione al 71° Festival Di Sanremo con “Amare” che ha raggiunto l’undicesimo posto e conquistato il disco d’oro, la band lo scorso 5 marzo ha pubblicato Myquarto album in studio, arrivato a tre anni di distanza da “Go Go Diva”. Veronica Lucchesi e soci ripartiranno da Verona il prossimo 26 giugno con il “My”, nel quale riproporranno i brani dell’omonimo album, le loro hit e cover come “Splendido Splendente” presentata sul palco del Teatro Ariston insieme a Donatella Rettore La ...

Advertising

vlavivlava : puglia twitter come la vedete la rappresentante di lista a taranto il 13 agosto? - melo_drammatico : @stressedfra no che sto vedendo che in questi giorni stanno annunciando un sacco di concerti qui, fulminacci veneru… - larenait : A giugno al Rumors festival @LRDLofficial - _roadtosaturn : LA RAPPRESENTANTE DI LISTA E GLI SHAME A FERRARA SOTTO LE STELLE????? IL BINDER PUÒ ASPETTARE UN ALTRO POCHINO - Luciaritrovato : RT @AuditoriumPdM: Save the date! Il 7 settembre in Cavea arriva #LaRappresentantediLista! ?? Acquista il tuo biglietto ?? -