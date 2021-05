Iannone e Pretelli contro la Rodriguez

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ospite al Punto Z Ceciliaha parlato di Giulia Salemi tirando in ballo anche il suo ex Francesco Monte e Andrea. Il pilota ha risposto alla sorella di Belen taggandola e invitandola a non “parlare tanto per”. La replica di Andrea“Ceciliala verità è che io non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè. Parlare tanto per” ha replicato Andrea. Isola, la decisione storica All’Isola dei Famosi la situazione si sta facendo insostenibile e la produzione ha preso una decisione a salvaguardia della salute dei naufraghi La frecciatina di ...