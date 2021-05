Grey’s anatomy, un amatissimo protagonista lascia la serie! (Di venerdì 7 maggio 2021) L’amatissima serie tv americana Grey’s anatomy perde un altro dei suoi indiscussi protagonisti. L’annuncio arriva dalla rivista americana Deadline. Stavolta il personaggio storico della serie creata da Shonda Rhimes da cui l’affezionato pubblico dovrà separarsi è il dottor Jackson Avery, interpretato dall’attore Jesse Williams, che apparirà per la sua ultima volta nella prossima puntata, Tradition (17×15), in onda giovedì 20 maggio su ABC. In questo caso non si tratta di un addio a sorpresa come era accaduto per Alex Karev (Justin Chambers), annunciato a posteriori dopo la messa in onda della sua ultima puntata. Williams lascerà la serie alla fine della 17esima stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di Jackson Avery fin dalla sesta. Un addio che non è una sorpresa per il pubblico, sempre attento a tutte le novità che riguardano la storica e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’amatissima serie tv americanaperde un altro dei suoi indiscussi protagonisti. L’annuncio arriva dalla rivista americana Deadline. Stavolta il personaggio storico della serie creata da Shonda Rhimes da cui l’affezionato pubblico dovrà separarsi è il dottor Jackson Avery, interpretato dall’attore Jesse Williams, che apparirà per la sua ultima volta nella prossima puntata, Tradition (17×15), in onda giovedì 20 maggio su ABC. In questo caso non si tratta di un addio a sorpresa come era accaduto per Alex Karev (Justin Chambers), annunciato a posteriori dopo la messa in onda della sua ultima puntata. Williams lascerà la serie alla fine della 17esima stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di Jackson Avery fin dalla sesta. Un addio che non è una sorpresa per il pubblico, sempre attento a tutte le novità che riguardano la storica e ...

Advertising

ale_cirii : forse voglio ricominciare grey’s anatomy???????? - PunkLullaby : Madonna se mi spoilero qualcosa della nuova puntata di Grey's Anatomy mi sparo - OUTSIDEBUCKY : io sconvolta per jackson in grey’s anatomy ma felice per i japril - supwrbattito : grazie @allucjnazioni per gli spoiler di grey's anatomy ????? - unhappypeterpan : Sinceramente uno spin off sui #Japril lo guarderei molto più volentieri di un qualsiasi finale che possano pensare per Grey's Anatomy -