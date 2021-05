Gattina di due mesi lanciata dal finestrino di un' auto sul Corso | ' È morta | gesto barbaro'

Advertising

Valter14032653 : RT @VickyValesss: #nonPuoiFareAltro che amarli due occhioni così (la mia gattina ??) - Noemianimalfree : Ho perso la mia gattina. Si chiama Calliope, alias Cally. Ha due anni circa. Sono nel panico.... - saikuseru : questi ultimi sette giorni sono stati una montagna russa;;;;; abbiamo preso una gattina l'ho amata tantissimo (stil… - milenadodo1 : @Capezzone Grazie, due settimane fa è morta anche la mia gattina Nerina. Doppio dolore! - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: E' stata aggredita da due #caniliberi.. L'abbiamo subito portata in clinica, aveva varie #ferite e #problemirespiratori,… -

MACERATA - Una gattina di due mesi è stata lanciata dal finestrino di un'auto in corso Cairoli a Macerata. Nonostante la corsa per salvarla purtroppo è morta. Una gattina di neanche due mesi è stata lanciata ieri pomeriggio alle 19 dal finestrino di un'auto in corsa in corso Cairoli a Macerata. Nonostante i soccorsi immediati di una volontaria la micetta è morta. L'incredibile storia del gatto Bart, resuscitato dopo cinque giorni dal suo funerale: quando lo vedono non ci crede nessuno. Ora, a distanza di anni, ha iniziato un'altra vita, anche se ha perso un occhio.