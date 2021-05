F1, Carlos Sainz: “Siamo contenti, giornata incoraggiante per la Ferrari” (Di venerdì 7 maggio 2021) Venerdì abbastanza positivo al Montmelò per la Ferrari, che ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna con il terzo posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz. Il pilota iberico, dopo un’ottima sessione mattutina, è stato meno brillante in FP2 pagando oltre tre decimi dal compagno di squadra monegasco sul giro secco e mezzo secondo dal miglior tempo assoluto di Bottas sulla Mercedes. “È stata una giornata incoraggiante per noi. Dalle FP1 abbiamo visto che la pista aveva molto grip e questo ci ha aiutato a trovare un po’ meglio il bilanciamento e a controllare meglio il posteriore. Sia io che Charles Siamo piuttosto contenti“, ha dichiarato il beniamino locale ai microfoni di Sky Sport dopo l’attività in pista odierna a ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Venerdì abbastanza positivo al Montmelò per la, che ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna con il terzo posto di Charles Leclerc e l’ottavo di. Il pilota iberico, dopo un’ottima sessione mattutina, è stato meno brillante in FP2 pagando oltre tre decimi dal compagno di squadra monegasco sul giro secco e mezzo secondo dal miglior tempo assoluto di Bottas sulla Mercedes. “È stata unaper noi. Dalle FP1 abbiamo visto che la pista aveva molto grip e questo ci ha aiutato a trovare un po’ meglio il bilanciamento e a controllare meglio il posteriore. Sia io che Charlespiuttosto“, ha dichiarato il beniamino locale ai microfoni di Sky Sport dopo l’attività in pista odierna a ...

