Degrado e rischio crollo, sigilli a Villa Ebe: la Procura di Napoli indaga per mancata manutenzione. Sequestrato anche il Cimitero dei Colerosi (Di venerdì 7 maggio 2021) È stata posta sotto sequestro Villa Ebe, palazzina neogotica costruita a inizio Novecento dall'architetto Lamont Young sulle rampe di Pizzofalcone a Napoli. Il decreto di sequestro... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 maggio 2021) È stata posta sotto sequestroEbe, palazzina neogotica costruita a inizio Novecento dall'architetto Lamont Young sulle rampe di Pizzofalcone a. Il decreto di sequestro...

Advertising

mattinodinapoli : Degrado e rischio crollo, sigilli a Villa Ebe: la Procura di Napoli indaga per mancata manutenzione. Sequestrato an… - GallozziMrita : La Commissione europea si è impegnata a pubblicare una proposta legislativa per ridurre al minimo il rischio di def… - primocom_ : ?? Il coordinatore eventi del Comune di Pesaro, Massimiliano Santini: 'Un modo intelligente per offrire nuovi punti… - Ss51202463 : RT @forestale82: @catenaaurea66 @ComuneNapoli @demagistris @Reg_Campania @MiC_Italia @PoloMusealeNa @_Carabinieri_ E che ci fanno quelle o… - forestale82 : @catenaaurea66 @ComuneNapoli @demagistris @Reg_Campania @MiC_Italia @PoloMusealeNa @_Carabinieri_ E che ci fanno q… -