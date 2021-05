Cremonese-Pescara: probabili formazioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Cremonese-Pescara è una delle parite della penultima giornata di campionato di serie B e ultima trasferta per i biancazzurri. Si giocherà oggi, venerdì 7 maggio alle ore 14. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta sulla piattaforma DAZN per gli abbonati al servizio. Cremonese-Pescara: a che punto sono le due squadre? Il Pescara dovrà vincere entrambe le partite che mancano alla chiusura del campionato, anche al speranza è poca e il prossimo anno giocherà in Lega Pro. Pescara rimaneggiato. Valdifiori squalificato. Out Drudi, Bocchetti, Alastra, Del Favero, Memushaj, Balzano, Dessena, Rigoni, Maistro e Galano. Tra i convocati tornano Bellanova, soprattutto Busellato reduce da circa un mese di inattività e, dunque, non al meglio. A centrocampo scelte obbligate col rientrante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021)è una delle parite della penultima giornata di campionato di serie B e ultima trasferta per i biancazzurri. Si giocherà oggi, venerdì 7 maggio alle ore 14. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta sulla piattaforma DAZN per gli abbonati al servizio.: a che punto sono le due squadre? Ildovrà vincere entrambe le partite che mancano alla chiusura del campionato, anche al speranza è poca e il prossimo anno giocherà in Lega Pro.rimaneggiato. Valdifiori squalificato. Out Drudi, Bocchetti, Alastra, Del Favero, Memushaj, Balzano, Dessena, Rigoni, Maistro e Galano. Tra i convocati tornano Bellanova, soprattutto Busellato reduce da circa un mese di inattività e, dunque, non al meglio. A centrocampo scelte obbligate col rientrante ...

