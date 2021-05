Covid, terapie intensive in calo: ecco le regioni ancora sopra soglia di allerta. I DATI (Di venerdì 7 maggio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva 4 territori (DATI Agenas): Toscana (38%), Lombardia (36%), Puglia (34%) e Marche (31%). Il bollettino del 7 maggio del ministero della Salute segnala 10.554 nuovi casi di coronavirus su 328.612 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,2%, le vittime registrate in un giorno sono 207 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva 4 territori (Agenas): Toscana (38%), Lombardia (36%), Puglia (34%) e Marche (31%). Il bollettino del 7 maggio del ministero della Salute segnala 10.554 nuovi casi di coronavirus su 328.612 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,2%, le vittime registrate in un giorno sono 207

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - sissiisissi2 : RT @SkyTG24: Covid, terapie intensive in calo: ecco le regioni ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, terapie intensive in calo: ecco le regioni ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - SkyTG24 : Covid, terapie intensive in calo: ecco le regioni ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - kategullo75 : RT @claudio_2022: I dati Covid premiano le riaperture. Covid, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Scende il tasso di posit… -