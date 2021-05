Cosa ne pensate di questa nuova UI in test per YouTube? (Di venerdì 7 maggio 2021) In un probabile test A/B avviato dal team di sviluppo di YouTube, alcuni utenti vengono invitati ad attivare la funzione "listening controls" L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 7 maggio 2021) In un probabileA/B avviato dal team di sviluppo di, alcuni utenti vengono invitati ad attivare la funzione "listening controls" L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

MARCOCARTA85 : Il mio nuovo singolo #MalaSuerte, sarà disponibile da oggi, per una settimana, su @TIM_music ! Ascoltalo qui ????… - RossanaMattana : RT @MARCOCARTA85: Il mio nuovo singolo #MalaSuerte, sarà disponibile da oggi, per una settimana, su @TIM_music ! Ascoltalo qui ???? https:/… - decentralized33 : Pensate ad un multimiliardario come Bill Gates ha tutto cosa altro potrebbe sognare? Un mondo con massimo un miliar… - rosy1143 : RT @MARCOCARTA85: Il mio nuovo singolo #MalaSuerte, sarà disponibile da oggi, per una settimana, su @TIM_music ! Ascoltalo qui ???? https:/… - MlCKEYTOMS : RT @CiampaStan: Personale reinterpretazione de 'Les Demoiselles D'Avignon' di Picasso... Cosa ne pensate? -