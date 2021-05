Concorso Tecnici al Sud: i prossimi step (Di venerdì 7 maggio 2021) *aggiornamento del 7/05/2021: secondo le ultime anticipazioni, l’unica prova scritta digitale che i 8.582 candidati, selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, dovranno svolgere per il Concorso Tecnici al Sud si terrà a partire dal 9 all’11 giugno, divisa in due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in: Calabria; Campania; Lazio; Puglia; Sicilia. L’avviso sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione Il 21 aprile 2021 sono ufficialmente scaduti i termini per presentare le candidature al Concorso Tecnici al Sud per l’assunzione di un totale di 2800 Tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha sottolineato con ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 maggio 2021) *aggiornamento del 7/05/2021: secondo le ultime anticipazioni, l’unica prova scritta digitale che i 8.582 candidati, selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, dovranno svolgere per ilal Sud si terrà a partire dal 9 all’11 giugno, divisa in due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in: Calabria; Campania; Lazio; Puglia; Sicilia. L’avviso sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione Il 21 aprile 2021 sono ufficialmente scaduti i termini per presentare le candidature alal Sud per l’assunzione di un totale di 2800specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha sottolineato con ...

