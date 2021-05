Advertising

misorecordsuk : Superlega, Ceferin soddisfatto: 'I nove club hanno ammesso l'errore' #Juve #Juventus - sportli26181512 : Ceferin soddisfatto: 'I nove club hanno ammesso l'errore': Ceferin soddisfatto: 'I nove club hanno ammesso l'errore… - ManoloMonari : @PietroMazzara Ceferin si è detto soddisfatto e ha aumentato il suo stipendio dopo un altro grande successo -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin soddisfatto

La Gazzetta dello Sport

Dopo il reintegro dei nove club che hanno formalmente espresso che la Superlega è stata uno sbaglio, il numero uno dell'Uefa Aleksandermostra la sua soddisfazione: "Ci vuole forza per ammettere di aver commesso un errore. Questi club lo hanno fatto - si legge nella nota Uefa - . Accettando il loro impegno e la loro volontà di ...Elkann èdi un presidente che ha portato nove scudetti di fila, ma con la Superlega Agnelli ha rotto le relazioni con Fifa e Uefa ed è stato identificato dacome nemico numero uno ...Non è detto che la “Guerra del pallone” sia conclusa. La sua esplosione non nasce ieri, come qualcuno ha fatto credere (la Superlega era stata ...John Elkann potrebbe chiedere ad Andrea Agnelli di farsi da parte dopo 10 anni e di lasciare il posto a loro cugino, Alessandro Nasi.