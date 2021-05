Cannabis gratis a domicilio: il rider che la distribuisce a chi ha un reddito basso (Di venerdì 7 maggio 2021) Cannabis (light) di cittadinanza “Marijuana di cittadinanza” è l’iniziativa lanciata da Just Mary, società italiana di delivery di Cannabis light. Un regalo destinato a coloro che, a causa di una situazione economica o psicologica difficile in tempi di Covid, sono alla ricerca di un modo efficace di rilassarsi. Per usufruire del servizio (anonimo), basta collegarsi al sito della società di Cannabis light e compilare un modulo che certifichi la propria situazione economica. “Lanciamo la Cannabis light di cittadinanza: marijuana light gratis per gli Italiani con ISEE al di sotto dei 40.000 euro – spiega Elio Viola, il co-founder di Just Mary a Repubblica – Per accedere all’iniziativa è sufficiente inviarci via chat, tramite il nostro sito, l’ISEE relativo all’anno 2020, insieme alla richiesta”. “Ad ogni ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021)(light) di cittadinanza “Marijuana di cittadinanza” è l’iniziativa lanciata da Just Mary, società italiana di delivery dilight. Un regalo destinato a coloro che, a causa di una situazione economica o psicologica difficile in tempi di Covid, sono alla ricerca di un modo efficace di rilassarsi. Per usufruire del servizio (anonimo), basta collegarsi al sito della società dilight e compilare un modulo che certifichi la propria situazione economica. “Lanciamo lalight di cittadinanza: marijuana lightper gli Italiani con ISEE al di sotto dei 40.000 euro – spiega Elio Viola, il co-founder di Just Mary a Repubblica – Per accedere all’iniziativa è sufficiente inviarci via chat, tramite il nostro sito, l’ISEE relativo all’anno 2020, insieme alla richiesta”. “Ad ogni ...

