Calcio: Dall'Inghilterra 'Liverpool attento a Pellegrini' (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista è in scadenza con la Roma nel 2022 LONDRA (Inghilterra) - Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini. Il 24enne centrocampista giallorosso non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista è in scadenza con la Roma nel 2022 LONDRA () - Sirene inglesi per Lorenzo. Il 24enne centrocampista giallorosso non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza ...

Advertising

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Conte via dall'Inter? ?? Lukaku non è della stessa idea ???????? ?? - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Conte via dall'Inter? ?? Lukaku non è della stessa idea ???????? ?? - LucaCesaretti : RT @MarcoIaria1: La vicenda del cambio di format della #CoppaItalia è l'ennesima dimostrazione di come nel calcio business non ci siano i b… - Eurosport_IT : Conte via dall'Inter? ?? Lukaku non è della stessa idea ???????? ?? - Sberl1983 : RT @MarcoIaria1: La vicenda del cambio di format della #CoppaItalia è l'ennesima dimostrazione di come nel calcio business non ci siano i b… -