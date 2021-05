Bollettino covid | i dati di venerdì 7 maggio | 55 casi a Lecco

(Di venerdì 7 maggio 2021) Pandemia da Coronavirus: sono 51.195 i tamponi effettuati oggi in Lombardia, per nuovi 1.759 nuovi positivi con un rapporto in contino calo, pari al 3,4%. Diminuiscono ancora i ricoverati nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva 4 territori (dati Agenas): Toscana (38%), Lombardia (36%), Puglia (34%) e Marche (31%). Ildel 7 maggio del ministero della Salute segnala 10.554 nuovi casi di coronavirus su 328.612 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 3,2%, ...Restano sostanzialmente stabili a quota 10.554 (appena 31 meno si ieri) i contagi registrati oggi in Italia, con un tasso di positività al 3,2% in discesa dello 0,4% rispetto a ieri. In calo anche i ...Dopo il rialzo dei positivi del 6 maggio, il bollettino del Coronavirus di venerdì 7 rivede al ribasso anche i ...Coronavirus in Italia ecco il bollettino di oggi, venerdì 7 maggio, rilasciato dal ministero della Salute: sono 10.554 i nuovi contagi (ieri erano 11.807 ...