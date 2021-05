Andrea Iannone infuriato con Cecilia Rodriguez | «Mai avuto il numero di Giulia Salemi» La reazione di Pierpaolo Pretelli

(Di venerdì 7 maggio 2021) Le dichiarazioni disu un “avvicinamento” fra, ex di Belen, ehanno provocato una piccola mobilitazione social, con risposte da parte del pilota di MotoGp e dell’attuale fidanzato di. Le dichiarazioni disue ladi, ospite di Tommaso Zorzi a “Il punto Z” su Mediaset Play, ha raccontato che, prima di prendere parte al GFVip, avrebbe frequentato il fratello Jeremias ...

Dopo queste parole, è intervenuto: quest'ultimo ha smentito il presunto flirt avuto con la Salemi. 'Non ho mai avuto il suo numero, non l'ho mai chiamata ' ha rivelato il pilota ...Prosegue lo "scontro" social tra Cecilia Rodriguez e. Dopo avere risposto all'ex cognato mettendo anche una clip di Mattino 5 con protagonista Fariba , mamma di Giulia Salemi , il pilota di MotoGP è intervenuto ancora. Cecilia Rodriguez ...Andrea Iannone lancia una nuova frecciata a Cecilia Rodriguez: “All’epoca stavo con tua sorella Belen”. Andrea Iannone, sempre su instagram, dopo aver ribadito il fatto di non aver mai e poi mai avuto ...Un incontro abbastanza curioso considerando tutte le incomprensioni e l’astio che continua a intercorrere tra Cecilia e Giulia Salemi. L’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez nel corso dell’ultim ...