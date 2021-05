A1, lavori lunedì notte: chiusa stazione Valmontone (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza incidentate, in orario notturno, dalle 22 di lunedi’ 10 alle 3 di martedi’ 11 maggio, sara’ chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro, sulla stessa A1, o di San Cesareo, sulla Diramazione Roma sud. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi ripristino delle barriere di sicurezza incidentate, in orario notturno, dalle 22 di lunedi’ 10 alle 3 di martedi’ 11 maggio, sara’ladi, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alladi Colleferro, sulla stessa A1, o di San Cesareo, sulla Diramazione Roma sud.

