1 minuto in Borsa 7 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) (TeleBorsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+3,37%). I più forti ribassi si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -1,73%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +113 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,92%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a -0,1%, e il dato sulla Produzione industriale in Francia, pari a 0,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 ...

