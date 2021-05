Xbox ha sempre venduto console in perdita. Profitto? Nemmeno l'ombra (Di giovedì 6 maggio 2021) La vicepresidente di Xbox, Lori Wright, è stata chiamata a testimoniare nel caso giudiziario Epic vs. Apple come testimone di terze parti e ha fornito informazioni sul mercato dei giochi. La sua testimonianza ha fatto luce su alcuni dei meccanismi interni di Xbox, incluso il modo in cui Xbox non ha mai realizzato un Profitto con gli hardware attraverso nessuna delle iterazioni Xbox. L'avvocato di Epic Wes Earnhardt ha iniziato una serie di domande sulla redditività hardware. Earnhardt ha chiesto a Wright: "Quanto margine guadagna Microsoft sulla vendita di console Xbox?" E Wright risponde: "Non guadagnamo. Vendiamo le console in perdita". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) La vicepresidente di, Lori Wright, è stata chiamata a testimoniare nel caso giudiziario Epic vs. Apple come testimone di terze parti e ha fornito informazioni sul mercato dei giochi. La sua testimonianza ha fatto luce su alcuni dei meccanismi interni di, incluso il modo in cuinon ha mai realizzato uncon gli hardware attraverso nessuna delle iterazioni. L'avvocato di Epic Wes Earnhardt ha iniziato una serie di domande sulla redditività hardware. Earnhardt ha chiesto a Wright: "Quanto margine guadagna Microsoft sulla vendita di?" E Wright risponde: "Non guadagnamo. Vendiamo lein". Leggi altro...

XboxItalia : Sempre pronto all'azione. Da dove si comincia? #Controller in edizione speciale #DaystrikeCamo ??… - misteruplay2016 : Xbox ha sempre venduto console in perdita. Profitto? Nemmeno l’ombra - AldoDivella : RT @XboxItalia: Sempre pronto all'azione. Da dove si comincia? #Controller in edizione speciale #DaystrikeCamo ?? - AitoOnly : @FedeMors Fede l alimentatore per questa Xbox devi prenderlo solamente originale, perché si romperanno sempre dopo… - RRoto95 : La meditazione è sempre importante prima della partita ???? @ragnarokmg_xbox -