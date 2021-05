Verso Inter-Sampdoria, niente conferenza per Conte: a parlare sarà lo staff (Di giovedì 6 maggio 2021) Antonio Conte lascia spazio al suo staff per la conferenza stampa pre Inter-Sampdoria Conquistato lo scudetto in casa Inter è tempo di un po’ di relax. Motivo questo, ma non solo per cui Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa pre partita in vista del match di sabato contro la Sampdoria. A presentare la sfida con i blucerchiati, sarà invece lo staff dell’allenatore nerazzurro che ha permesso alla squadra di raggiungere l’obiettivo finale. Appuntamento per domani alle ore 14 con diretta su Inter TV e sui canali social del club nerazzurro, con i componenti dello staff che risponderanno alle domande dei giornalisti collegati via Zoom. Al termine ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Antoniolascia spazio al suoper lastampa preConquistato lo scudetto in casaè tempo di un po’ di relax. Motivo questo, ma non solo per cui Antonionon terrà la consuetastampa pre partita in vista del match di sabato contro la. A presentare la sfida con i blucerchiati,invece lodell’allenatore nerazzurro che ha permesso alla squadra di raggiungere l’obiettivo finale. Appuntamento per domani alle ore 14 con diretta suTV e sui canali social del club nerazzurro, con i componenti delloche risponderanno alle domande dei giornalisti collegati via Zoom. Al termine ...

