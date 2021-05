Terroristi arrestati in Francia, sì a Stato italiano in processo (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte di Appello di Parigi, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha autorizzato formalmente l’intervento dello Stato italiano nell’ambito della procedura in corso nei confronti dei 9 ex Terroristi italiani che sono stati arrestati tra il 28 e il 29 aprile e che sono a rischio estradizione. Si tratta di una decisione definitiva che non potrà più essere contestata nel proseguo della procedura. Dopo le prime udienze la Corte di Appello di Parigi, ieri, ha deciso di riconvocare i 9 nove ex militanti che si sono presentati tutti e che hanno tutti rifiutato l’estradizione durante la prima udienza. Le udienze, che si svolgeranno separatamente, secondo quanto si apprende, si svolgeranno in tre mezze giornate: il 9, il 23 e il 30 giugno prossimo. Nel corso di queste udienze di giugno ci sarà un primo esame dei diversi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) La Corte di Appello di Parigi, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha autorizzato formalmente l’intervento dellonell’ambito della procedura in corso nei confronti dei 9 exitaliani che sono statitra il 28 e il 29 aprile e che sono a rischio estradizione. Si tratta di una decisione definitiva che non potrà più essere contestata nel proseguo della procedura. Dopo le prime udienze la Corte di Appello di Parigi, ieri, ha deciso di riconvocare i 9 nove ex militanti che si sono presentati tutti e che hanno tutti rifiutato l’estradizione durante la prima udienza. Le udienze, che si svolgeranno separatamente, secondo quanto si apprende, si svolgeranno in tre mezze giornate: il 9, il 23 e il 30 giugno prossimo. Nel corso di queste udienze di giugno ci sarà un primo esame dei diversi ...

