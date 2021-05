Tempi duri per gli haters: insultano polizia e istituzioni su Fb, denunciati 17 “insospettabili” a Mantova (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempi duri per gli haters: a Mantova alcune persone insospettabili, tra cui un’infermiera, un barista, un meccanico e un’operaia sono stati denunciati. La polizia Postale li ha identificato, nonostante i profili Social fasulli, dopo che i 17 “odiatori” da tastiera avevano postato dei messaggi di insulti a poliziotti e carabinieri, su Facebook. Avevano, infatti, imitato rapper come Fedez e Gemitaiz, che scrivono e cantano insulti contro gli uomini in divisa. Contavano di farla franca, ma non sono personaggi pubblici e ora dovranno risponderne in tribunale. La polizia postale di Mantova ha stanato gli haters Quando si sono trovati sulla porta di casa gli agenti di polizia per invitarli a seguirli negli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021)per gli: aalcune persone, tra cui un’infermiera, un barista, un meccanico e un’operaia sono stati. LaPostale li ha identificato, nonostante i profili Social fasulli, dopo che i 17 “odiatori” da tastiera avevano postato dei messaggi di insulti a poliziotti e carabinieri, su Facebook. Avevano, infatti, imitato rapper come Fedez e Gemitaiz, che scrivono e cantano insulti contro gli uomini in divisa. Contavano di farla franca, ma non sono personaggi pubblici e ora dovranno risponderne in tribunale. Lapostale diha stanato gliQuando si sono trovati sulla porta di casa gli agenti diper invitarli a seguirli negli ...

